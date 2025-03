Casale Monferrato – Consueto appuntamento con la “Fiera di San Giuseppe”, la mostra arrivata alla 76° edizione e da quest’anno diventata nazionale. Una delle fiere campionarie più importanti d’Italia, con centinaia di migliaia di visitatori e numerosi espositori provenienti da tutta la Penisola per rappresentare l’industria, il commercio, l’artigianato e l’agricoltura.

I Carabinieri, quotidianamente impegnati nel servizio istituzionale, garantiscono anche nella circostanza la sicurezza dell’evento e la prevenzione, cogliendo l’occasione per stabilire un contatto diretto e di reciprocità con i cittadini e gli esercenti, con servizi di pattuglia che perpetuano un’antica tradizione figlia dell’Arma di un tempo: quella della pattuglia a piedi.

Un servizio di prossimità in parte sostituito dai più moderni servizi automontati, che nel tempo hanno rimpiazzato anche quelli a cavallo e in bicicletta.

Berretto e bandoliera, oggi affiancati da uniformi più performanti e strumentazioni al passo con la moderna tecnologia, i Carabinieri sono ancora e ininterrottamente al servizio della collettività, sempre in coppia, come in passato e come la storia li riconsegna da quasi 211 anni, con una vena di romanticismo.