Sono stati ufficialmente nominati oggi, martedì 11 marzo, dal Sindaco Federico Chiodi, i componenti del nuovo Osservatorio Ambientale del Comune di Tortona. L’organismo consultivo era stato riattivato dalla precedente Amministrazione Comunale nel 2020 ed è composto da tecnici competenti in materia ambientale, con il compito di approfondire ed esaminare queste tematiche, fingendo da raccordo fra i cittadini e l’Amministrazione. Nei mesi scorsi era stato pubblicato un avviso per raccogliere autocandidature e alla fine della scorsa settimana il Sindaco aveva selezionato come presidente dell’Osservatorio Paolo Canevaro, funzionario di Gestione Acqua e responsabile dell’area acquedotto nel Tortonese e nelle Valli Curone, Grue, Ossona. Gli altri componenti, nominati oggi, sono Emanuela Borasi (ingegnere, tecnico di Gestione Acqua), Pierpaolo Civeriati (già presidente di Gestione Ambiente), Gian Luca Lavezzo (professionista esperto di ecosostenibilità) e Patrizia Mauri (architetto, già presidente del Comitato di Tortona della Croce Rossa Italiana).

Correlati