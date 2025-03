Mentre è ornai pronta la prima “Guida Turistica della Bassa Valle Scrivia” volume di 150 pagine realizzato da Angelo Bottiroli che andrà in stampa ad Aprile, Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano per la 33^ edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale paesaggistico del nostro Paese. Quest’anno una edizione speciale in quanto ricorre il cinquantesimo del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano.

Un appuntamento entrato ormai nelle agende e nel cuore degli italiani, caratterizzato da una straordinaria partecipazione popolare – più di 13 milioni di visitatori in 32 edizioni – segno di quanto sia riconosciuta la missione educativa del FAI che dal 1975 si impegna a raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela da parte della cittadinanza.

Quest’anno questa grande festa all’insegna di arte, cultura e natura coincide con il cinquantesimo della nascita del FAI. Un traguardo importante che verrà celebrato con l’apertura di 750 luoghi speciali, da nord a sud della Penisola.

La nostra Delegazione FAI, Fondo Ambiente Italiano, di Tortona con i Delegati e i Volontari, vi invita alla visita del Borgo di Castelnuovo Scrivia (Castrinovi Sacra Itinera), sabato 22 (pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 – ultima visita 17,30) e domenica 23 (dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 19,00 –ultima visita 17,30).

Una passeggiata nel centro del Borgo costituirà l’occasione per approfondire la storia e l’arte di Castelnuovo Scrivia attraverso la scoperta di tre importanti monumenti. Partendo da Palazzo Centurione si esplorerà il glorioso passato castelnovese e si conoscerà la monumentale architettura della Chiesa di Sant’Ignazio e infine si visiterà l’Oratorio di San Rocco.

E’ suggerito un contributo libero a partire da 5,00 euro che andrà a sostenere le attività istituzionali della nostra Fondazione che come sapete utilizza questi fondi per la cura, la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico del nostro Paese.

Sarà anche l’occasione per iscriversi le per rinnovare l’iscrizione al FAI.

Ringraziamo da subito tutti coloro che permettono lo svolgersi dell’evento “Giornate FAI di Primavera 2025”. Ringraziamo il Sindaco e la Giunta del Comune di Castelnuovo Scrivia e la Priora dell’Oratorio di San Rocco, che, tra le altre cose, ci hanno onorato del patrocinio.

Vi aspettiamo numerosi, sapete abbiamo bisogno di sentirvi vicini per continuare insieme a impegnarci per la tutela della nostra eredità più preziosa: questa straordinaria ITALIA fatta di luoghi e persone uniche al mondo che merita tutto il nostro AMORE.