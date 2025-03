La Medicina Traslazionale rappresenta un pilastro fondamentale per l’innovazione in ambito sanitario, ponendosi come punto d’incontro tra la ricerca di base e la pratica clinica. L’obiettivo è trasferire rapidamente le scoperte scientifiche dal laboratorio al letto del paziente, migliorando diagnosi, terapie e strategie di prevenzione.

All’interno dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, svolge un ruolo chiave nella promozione della ricerca traslazionale, attraverso la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Medicina Traslazionale, diretta dal Prof. Luigi Castello. La Struttura coordina e facilita il passaggio dalla ricerca sperimentale all’applicazione clinica, sostenendo la missione del DAIRI di migliorare la salute attraverso l’innovazione scientifica e terapeutica.

Un elemento centrale dell’attività della Medicina Traslazionale è rappresentato dalle Unit Disease, gruppi multidisciplinari e multiprofessionali focalizzati sullo studio di specifiche patologie, con l’obiettivo di integrare la ricerca con la pratica clinica. Attualmente, il DAIRI coordina 13 Unit Disease, dedicati a diverse tematiche: Centro Bosio sulle malattie gastrointestinali pediatriche, Chirurgia HBP e Robotica, Oncoematologia, Geriatria e Gerontologia, Innovazione in area cardiovascolare, Malattie emorragiche e trombotiche, Malattie trasmissibili, sorveglianza e antibiotico-resistenza, Medicina Riabilitativa, Metagenomica applicata, Neuroscienze e Salute Mentale, Patologie pediatriche e perinatali, Patologie respiratorie e impatto ambientale, Malattie renali e metaboliche.

Sono invece 3 i Project Group attivi presso il DAIRI, ovvero Bone Health sulle malattie delle ossa, Patologie asbesto correlate, Ricerca in Medicina Generale e Pediatria di libera scelta.

Nel quadriennio 2021-2024, le attività di ricerca del DAIRI hanno prodotto risultati significativi: nel solo 2024 si è arrivati ad avere infatti 195 pubblicazioni scientifiche impattate, 351 studi attivi e 32 progetti di ricerca sottomessi, di cui 7 finanziati.

Questi numeri testimoniano l’impegno costante nel promuovere un modello di ricerca applicata, con un impatto concreto sulla qualità delle cure e sull’innovazione clinica e tecnologica.

A partire da questo mese, una rubrica dedicata approfondirà le attività delle singole Unit Disease, illustrandone i progetti di ricerca e il contributo alla medicina traslazionale. Un percorso che vuole valorizzare il lavoro degli specialisti e offrire una panoramica sulle prospettive di sviluppo nel campo della ricerca applicata alla salute.