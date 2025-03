Venerdì 7 marzo alle ore 21, presso il Teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello 3, “Intrecci – Festival scientifico tortonese” prosegue con la conferenza-spettacolo “Nollywood. Mai andare al cinema con un fisico”: ospite l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, volto noto di celebri programmi tv come “Superquark+” e “Noos”, dove ha collaborato con Piero e Alberto Angela. Una conferenza costruita come uno spettacolo nella quale svelerà, con rigore e ironia, gli errori scientifici di molti film noti, da “Jurassic Park” a “Gravity”, da “Armageddon” a “Indiana Jones”.

Tutti gli eventi di “Intrecci” sono gratuiti, grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, sia per il grande pubblico sia per le scuole che sceglieranno di partecipare, e rappresentano anche un’occasione per ricordare il pensiero dello storico della scienza tortonese Enrico Bellone, che ha ispirato la nascita dell’associazione “Scettici e informati” presieduta dal figlio Michele.