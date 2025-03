La Lega prende atto delle dimissioni del segretario della sezione di Valenza Ravizzola, e di alcuni consiglieri comunali. Nel ribadire il pieno e leale sostegno all’operato del sindaco Oddone e della sua giunta, il segretario provinciale Lino Pettazzi annuncia di aver assunto, ad interim, il ruolo di commissario cittadino del Carroccio.

“Non mi sorprende – dichiara Pettazzi – quanto successo lunedì sera in bocciofila a Valenza, senz’altro una vicenda triste di cui in 29 anni di Lega non ricordo analogie. Per mesi ci sono stati diversi tentativi di mettere in difficoltà il Sindaco, con comportamenti disallineati rispetto ai ruoli che dovrebbe assumere una sezione politica così importante. Penso in particolare alla gravità di non aver votato il bilancio, segno di malafede e premeditazione. Così come rappresenta una evidente anomalia un segretario di partito che si manifesta a livello mediatico solo per attaccare il suo sindaco. La Lega di Valenza continuerà con ancora più entusiasmo nel sostegno al primo cittadino e a questa amministrazione, che molto ha fatto in questi anni, e che potrà distinguersi positivamente da qui alle prossime elezioni del 2026. Chiunque abbia voglia di rimboccarsi le maniche per il bene di questa città troverà le porte della sezione della Lega sempre aperte, per chi invece è alla ricerca di visibilità e protagonismo non ci sarà più spazio”.