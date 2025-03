La Polizia di Stato di Alessandria ha sorpreso un uomo di Acqui Terme che circolava con la propria autovettura da diversi anni con la patente sospesa.

Alla richiesta degli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme che l’hanno controllato durante un normale servizio di vigilanza nel territorio di competenza, l’utente ha provato a giustificarsi, riferendo di aver dimenticato la patente a casa ed esibendo una copia del documento sul proprio smartphone.

Tuttavia, da ulteriori e più approfonditi accertamenti effettuati tramite le Banche Dati in uso alla Polizia di Stato, si è appurato che il 50enne, titolare di una patente di guida di categoria superiore, era destinatario di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, perché non si era mai sottoposto alle prescritte ed obbligatorie visite mediche presso la Commissione Medica Locale.

Oltre alle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada ed al fermo del veicolo per tre mesi, verrà data comunicazione all’Autorità Amministrativa per la revoca della patente di guida, che comporterà per l’interessato la necessità di iscriversi nuovamente alla scuola guida per ottenere un nuovo titolo abilitativo.