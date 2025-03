Installazione di nuovi attrezzi fitness nella galleria che sorge nel tratto della ciclabile vicino all’ex stazione di Oneglia. Cittadini, turisti e amanti dello sport potranno così allenarsi in un luogo al riparo dal caldo dei mesi estivi e nei giorni di pioggia.

I diversi macchinari sono a disposizione per le sessioni di allenamento otudoor. Un ulteriore arricchimento degli arredi della pista ciclopendale in attesa dell’apertura degli ultimi chilometri prevista nel mese di aprile.

Nuovi attrezzi per il fitness non solo sulla ciclabile ma anche nel parco della Rabina.

L’Amministrazione comunale, infatti, si è aggiudicata un finanziamento di 18 mila euro grazie alla partecipazione di un bando regionale del 2024 destinato ai Comuni liguri per la promozione dell’attività sportiva all’aperto: nei prossimi giorni verranno installati altri attrezzi nel parco della Rabina dove verranno rinnovati anche i giochi per i bambini.

«Visto il positivo riscontro che hanno avuto quelle già installate, con il sindaco Claudio Scajola, abbiamo deciso di sfruttare l’area all’interno della galleria dell’ex stazione di Oneglia posizionando nuove attrezzature fitness dove potersi allenare tutto l’anno, specialmente nei mesi caldi. Una città sempre più votata alla promozione dell’attività fisica da praticare all’aperto grazie anche al clima migliore d’Italia» dichiara l’assessore all’Arredo Urbano Ester D’Agostino

Correlati