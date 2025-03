La città di Imperia si aggiudica per il secondo anno consecutivo il riconoscimento come Comune Plastic Free ricevendo due tartarughe su tre per il suo livello di virtuosismo.

La città ha ricevuto l’ambito premio a Napoli, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente, della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

Imperia è stata premiata assieme ad altri quattro città liguri (Castelnuovo Magra in provincia della Spezia e Celle Ligure e Millesimo in provincia di Savona) per il loro impegno per essere “plastic free”.

In totale 122 i borghi, paesi e città italiane che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

“L’anno scorso è stato il primo in cui il nostro Comune ha ottenuto la certificazione quale Comune Pastic free. Quest’anno ci siamo confermati, centrando anche l’obiettivo di migliorarci, passando da una a due tartarughe, ossia salendo di ‘categoria’, avvicinandoci ai più virtuosi d’Italia. Un riconoscimento che conferma che abbiamo fatto un buon lavoro e che le politiche che stiamo mettendo in atto vanno nella giusta direzione. Naturalmente, l’obiettivo è migliorare ancora, perché sappiamo che c’è ancora molto da fare” dichiara l’assessore all’Ambiente Giuseppe Fossati.