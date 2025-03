Il Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Regione Piemonte, ANCE Alessandria, l’Ordine degli Architetti P.P.C. e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria, organizza un seminario di approfondimento sul Decreto Legge 69/2024, noto come “Salva Casa“, e sui suoi aspetti applicativi. L’evento si terrà martedì 25 marzo 2025, dalle ore 8,45 alle 13, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica, in via Marconi 66.

Il seminario, coordinato dall’Assessore all’Urbanistica Gian Filippo Casanova, tratterà le novità introdotte dal decreto, convertito nella legge 105/2024, alla luce delle recenti Linee di indirizzo e criteri interpretativi del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT). Esperti del settore, tra cui l’Arch. Giacomo Tofalo, l’Ing. Giuseppe Ricca, l’Arch. Stefano Ponzano, l’Avv. Patrizia Gugliermero e l’Avv. Alessandro Reale, interverranno per illustrare le implicazioni del decreto per professionisti, imprese e cittadini.

Programma:

● Ing. Giuseppe Ricca: la sanatoria sismica in Regione Piemonte.

● Arch. Giacomo Tofalo: stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare; il mutamento di destinazione d’uso; l’agibilità; le tolleranze costruttive; l’accertamento di conformità.

● Arch. Stefano Ponzano: l’attività delle Regioni a seguito dell’entrata in vigore del DL 69/2024.

● Avv. Alessandro Reale: la sanatoria parziale ante 1977.

● Avv. Patrizia Gugliermero: mutamento di destinazione d’uso – rapporti tra legislazione nazionale e regionale.

Il seminario è aperto a funzionari, dirigenti, rappresentanti di enti, liberi professionisti, imprese di costruzione e privati cittadini (nei limiti della capienza della sala). La partecipazione è gratuita e consentirà l’acquisizione di 4 crediti formativi professionali secondo le modalità disciplinate da ciascun Ordine o Collegio di appartenenza.

Modalità di iscrizione:

Per iscriversi, inviare una mail a urbanistica@comune.noviligure.al.it entro le ore 12 del 21 marzo. Per ottenere i crediti formativi, oltre al nominativo occorre indicare l’Ordine/Collegio di appartenenza e il numero di iscrizione. Per contatti telefonici, chiamare il numero 0143.772319. I tecnici professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. e al Collegio dei Geometri della Provincia di Alessandria dovranno registrarsi al seminario dalle ore 8,45 alle 9 per il riconoscimento dei crediti formativi.