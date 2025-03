Il Comune di Novi Ligure presenta “Generazioni in Movimento: promuovere l’invecchiamento attivo attraverso la cultura”, un’iniziativa sviluppata dal Punto Giovani e dal Museo dei Campionissimi, finanziata dalla Regione Piemonte attraverso il Piano per l’invecchiamento attivo, volta a migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso attività culturali, educative e sociali.

Il progetto nasce per rispondere ai bisogni di una popolazione locale in progressivo invecchiamento, caratterizzata da un’alta percentuale di persone sole e a rischio di isolamento sociale mettendoli in relazione con i bambini e i ragazzi, in un approccio peer to peer, per agevolare lo scambio di esperienze.

Gli obiettivi generali del progetto sono:

Apprendimento continuo

Salute e attività fisica

Partecipazione sociale e civica

Indipendenza e sicurezza

Mobilità accessibile

Fruizione culturale

Tra le attività principali spicca “Nonni, insegnateci!”, un laboratorio intergenerazionale in cui nonni e nonne potranno insegnare ai bambini alcune abilità tradizionali come coltivare un orto, lavorare a maglia e fare la pasta fresca. Un’occasione unica per trasmettere il valore della manualità e per rafforzare i legami tra generazioni.

Il progetto prevede anche:

“I Nonni vanno a scuola… di nonni” , laboratori per tramandare saperi manuali ai più giovani

, laboratori per tramandare saperi manuali ai più giovani Corsi di alfabetizzazione digitale , dove i giovani insegnano agli anziani l’uso della tecnologia

, dove i giovani insegnano agli anziani l’uso della tecnologia “La nostra salute è il nostro parco” , iniziativa che coinvolge gli anziani nella cura degli spazi verdi delle scuole e attività di ginnastica dolce nei parchi cittadini

, iniziativa che coinvolge gli anziani nella cura degli spazi verdi delle scuole e attività di ginnastica dolce nei parchi cittadini “La guida dei nonni” , raccolta di testimonianze sulla storia locale con il coinvolgimento delle scuole superiori

, raccolta di testimonianze sulla storia locale con il coinvolgimento delle scuole superiori “I percorsi della cultura”, visite guidate per anziani, svolte dagli studenti

Cerchiamo nonni e nonne pronti a mettersi in gioco! Se vuoi trasmettere il tuo sapere alle nuove generazioni e partecipare al progetto, contattaci al seguente numero: 3371570868

Per costruire una comunità più inclusiva e intergenerazionale, dove ogni età ha qualcosa da insegnare e da imparare.