In una sala polifunzionale gremita sabato 15 si è tenuto l’incontro di Franco Bocca, famosa firma del ciclismo de La Stampa, con i numerosi Pontecuronesi amanti e simpatizzanti di ciclismo. Stimolato dalle domande di Pietro Cordelli, organizzatore di “Bellezze in bicicletta”, Franco Bocca ha raccontato come un fiume in piena aneddoti, storie, fatti e misfatti tratti da due dei suoi numerosi libri: Le terre dei campionissimi e La Torino del cit. Con sorprendente memoria storica, l’autore ha condiviso col pubblico tanti ricordi personali, a partire da quello, tenerissimo, che diede il via alla sua passione per il ciclismo: l’incontro di lui bambino di 10 anni con Fausto Coppi, che nel 1959 gli aveva parlato e firmato un autografo su un piccolo pezzetto di carta.

