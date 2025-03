Domenica 16 marzo 2025, in piazza Paolo Bosio a Serravalle Scrivia, dalle ore 14:30 avrà luogo il carnevale serravallese con pentolacce per grandi e piccini, intrattenimento musicale e Karaoke, balli occitani, frittelle e giochi tutti. L’evento è organizzato dalla Pro Loco, dall’AUSER e dall’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Si allega la locandina.