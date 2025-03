Ieri Diano Marina ha partecipato con orgoglio al tradizionale Corso Fiorito di Sanremo, presentando un carro allegorico ispirato ai simboli della Danimarca, in linea con il tema di quest’anno: “Riviera dei Fiori-Giardino d’Europa”. Per la decorazione del carro sono stati utilizzati circa 13.000 fiori, tra cui 6.000 garofani, 300 orchidee, oltre a ranuncoli, santini, sancarlini, velo da sposa, rose, violaciocche e bocche di leone. Questa ricca varietà floreale ha contribuito a creare un’opera di grande impatto visivo, celebrando la tradizione florovivaistica della Riviera.

Il carro di Diano Marina, intitolato “Un fiore per il mio castello”, ha reso omaggio alla cultura danese attraverso due elementi iconici: la Sirenetta, protagonista della celebre fiaba scritta nel 1837 da Hans Christian Andersen, e i mattoncini LEGO, inventati nel 1916 dal falegname Ole Kirk Kristiansen a Billund, in Danimarca. La realizzazione del carro è stata affidata al gruppo “I Girasui”, Compagnia Carristi della Battaglia di Fiori di Ventimiglia, sotto la direzione artistica del maestro Massimo Gilardi di Imperia.

Il team di costruzione era composto da Luciano Mottola, con la collaborazione di Antonio Pugliesi, Franco Rugolo, Pasquale Crisafulli e Marco Conte. L’infioritura, curata sotto la direzione di Dina Lorenzi e Livia Rosso, ha visto l’impegno di Carla Andreetto, Luisa Resconi, Maria Giauna, Elena Carminati, Monica Campora, Rosetta Pagnotta, Nadia Carlino e Tommaso Spano. Hanno collaborato anche la signora Daniela e Nico Martinetto.

L’assessore al turismo di Diano Marina, Luca Spandre, ha espresso profonda gratitudine e ammirazione per il lavoro svolto dal gruppo I Girasui, dichiarando: “Il loro impegno e la loro dedizione hanno permesso a Diano Marina di distinguersi in questa prestigiosa manifestazione. Sanremoinfiore ha una valenza turistica enorme per tutta la Riviera dei Fiori perciò tanti complimenti come sempre al Comune di Sanremo per questa bella iniziativa”.