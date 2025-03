Sabato 12 aprile 2025 sarà aperta al pubblico nella sua interezza la Ciclabile di Imperia. Il tracciato, che si estende per circa 9 chilometri tra la costa e il tessuto urbano, attraversa l’intero territorio cittadino, dal confine con Diano Marina a quello con San Lorenzo al Mare, dove la pista si congiunge a quella che arriva ad Ospedaletti. L’annuncio della data di apertura arriva dopo gli ultimi sopralluoghi effettuati dal sindaco Claudio Scajola con la direzione lavori e l’impresa esecutrice sull’ultimo tratto in fase di realizzazione, lungo circa 3 chilometri.

L’Amministrazione Comunale è al lavoro per organizzare la giornata di inaugurazione, che sarà articolata in due momenti: uno al mattino, alle ore 10.30, con la cerimonia ufficiale di apertura che si svolgerà sulla pista ciclabile all’altezza della nuova area per autobus turistici; il secondo, al pomeriggio, con un evento musicale nei pressi dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. I dettagli dell’evento saranno resi noti nei prossimi giorni.

“Il momento tanto atteso è arrivato. Siamo riusciti nell’obiettivo che ci eravamo prefissati, che era quello di un’apertura alla vigilia delle festività pasquali e dei ponti primaverili. Rappresenterà quindi, sin da subito, un’opportunità significativa per il turismo.

È stato un lavoro complesso da portare a compimento perché ai lavori della pista, già di per sé non semplici, si sono sommati quelli del nuovo acquedotto, della nuova fognatura, del nuovo servizio di trasporto pubblico e tutti gli interventi di riqualificazione delle aree adiacenti. Progetti e imprese diverse da coordinare e armonizzare, ma che ci permettono ora di consegnare alla città un’opera davvero strategica.

Abbiamo curato ogni dettaglio perché siamo convinti che questa infrastruttura, completamente aperta, cambierà in meglio il modo di vivere la città. Insieme al porto turistico, sarà inoltre l’opera che più contribuirà alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio”, commenta il sindaco Claudio Scajola.