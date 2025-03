Ovada – Un gioco di squadra, fra Carabinieri e Dirigenti Scolastici, impreziosito dal contributo dell’unità cinofila della Polizia Penitenziaria di Asti, per dare un ulteriore impulso al progetto sulla legalità avviato con lo scopo di contenere e contrastare la diffusione delle droghe nelle scuole e negli istituti di formazione.

Misty, un Amstaff di cinque anni, e Shining, un pastore belga Malinois di quattro, sono stati protagonisti dei controlli svolti con i Carabinieri della locale stazione nei plessi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Barletti”.

Il Dirigente Scolastico, professor Felice Arlotta, ha sottolineato il valore di questo progetto che punta a prevenire, prima ancora di contrastare, la diffusione delle droghe negli ambienti scolastici, grazie alla stretta collaborazione, in un rapporto di reciproca fiducia, con l’Arma dei Carabinieri.

Non secondario l’aspetto didattico di queste iniziative, fonte di ispirazione per riflessioni sulle tematiche affrontate dai Carabinieri anche nel corso dei costanti e numerosi incontri sulla legalità promossi da anni in tutte le scuole della provincia.

I controlli antidroga rappresentano per l’Arma dei Carabinieri uno degli strumenti fondamentali per il servizio istituzionale, in ogni ambito, con particolare riguardo, come nell’occasione, per gli istituti scolastici.

L’utilizzo delle droghe da parte di fasce sempre più giovani della popolazione merita un’attenta e fattiva riflessione, che passa anche dall’esecuzione di controlli preventivi e, laddove necessario, dalla repressione delle condotte amministrativamente e penalmente censurabili.

Link video: https://we.tl/t-ORVrMeSfa8