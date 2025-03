Brignano Frascata – Il Comandante della Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone, Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna, ha incontrato la cittadinanza presso la parrocchia di San Desiderio nell’ambito della campagna informativa volta alla prevenzione delle truffe in danno di anziani e fasce deboli.

Semplici indicazioni, quelle fornite dai Carabinieri, per prevenire la commissione dei reati in genere e delle truffe in particolare, che anche grazie alla fattiva collaborazione dei cittadini possono essere impediti o scoperti, talvolta solo con una chiamata al 112.