Martedì 4 marzo si è svolta la cerimonia di assegnazione delle otto Borse di studio, intitolate alla memoria di Umberto Eco e di Gianfranco Pittatore, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Solidal ETS hanno promosso ed erogato, conferite dall’Università del Piemonte Orientale in una cerimonia tenutasi presso la Sala del Broletto di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28, ad Alessandria.

Quattro borse di studio – dal valore di 2.000 Euro lordi ciascuna – in memoria di Umberto Eco, sono state assegnate a matricole e a due studentesse e studenti iscritte/i agli anni successivi al primo, nell’anno accademico 2023/2024, appartenenti ai corsi di laurea umanistici (Filosofia e comunicazione, Lettere, Lingue straniere moderne, Filologia moderna, classica e comparata, Filosofia, politica e studi culturali, Lingue, culture, turismo) e giuridici (Giurisprudenza, Giurisprudenza per l’economia e l’impresa) attivi nei Dipartimenti UPO.

Anche le quattro borse di studio dedicate alla memoria di Gianfranco Pittatore sono state assegnate in egual misura tra matricole e studentesse e studenti iscritte/i agli anni successivi al primo, questa volta appartenenti ai corsi di laurea di ambito economico (Economia aziendale, Promozione e gestione del turismo, Amministrazione, professione e persone, Management e finanza, Scienze politiche e dell’amministrazione, Economia e management, Economia, management e istituzioni).

Per la categoria immatricolati sono state conferite borse di studio a Davide Caba Huarcaya (Economia aziendale), Monia El Garras (Economia aziendale), Manuela Lora Lamia (Lettere) e Martina Iacobellis (Lettere); per la categoria iscritte/i le/i premiate/i saranno Lorenzo D’Alessandro (Lingue, culture, turismo), Alessandro Oddone (Filosofia e comunicazione), Matteo Conti (Economia aziendale) e Federico Francesco Pelosi (Economia aziendale).

La cerimonia di conferimento è stata un’importante occasione per celebrare il talento e l’impegno della componente studentesca di UPO e per sottolineare l’inestimabile contributo intellettuale e culturale offerto dalle figure di Umberto Eco e Gianfranco Pittatore.

«Questa iniziativa – ha dichiarato il professor Menico Rizzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale – rappresenta un’opportunità straordinaria per celebrare la memoria di due figure intellettuali di spicco, Umberto Eco e Gianfranco Pittatore, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale e scientifico italiano. Queste borse di studio sono un incentivo a coltivare le proprie passioni e a contribuire attivamente alla crescita della società. In un momento storico complesso, investire nella formazione e nel futuro dei giovani è un dovere imprescindibile. Ringrazio di cuore la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Solidal ETS per la loro preziosa collaborazione e per aver condiviso con noi questa importante iniziativa».

«Ritengo che sia un grande onore per questi giovani studenti ricevere una borsa di studio intitolata a personaggi illustri come Umberto Eco e Gianfranco Pittatore. Una grande soddisfazione anche per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente dell’Ente, notaio Luciano Mariano – e per i suoi partner, l’Università del Piemonte Orientale e la Fondazione Solidal che hanno voluto istituire questi riconoscimenti in memoria di due uomini che, nei rispettivi campi di attività, hanno dedicato impegno e conferito prestigio a questo territorio.

L’assegnazione di una borsa di studio è un momento importante in quanto permette di premiare la conclusione di un percorso formativo, caratterizzato da impegno, dedizione, passione ed è anche motivo di incoraggiamento a proseguire il cammino accademico. Voglio congratularmi con ciascuno di premiati per il risultato raggiunto e invitarli a continuare a coltivare la curiosità e il desiderio di conoscenza, valori che hanno caratterizzato la vita e il lavoro di Umberto Eco, così come l’impegno verso lo sviluppo e l’innovazione economica che Gianfranco Pittatore ha saputo promuovere. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa offrendo un prezioso supporto ai giovani talenti».

«La Fondazione Solidal ha sempre creduto nel valore della conoscenza come motore di crescita e sviluppo per il nostro territorio. Sostenere il percorso formativo di studentesse e studenti meritevoli – ricorda il presidente della Fondazione Solidal ETS Antonio Maconi – significa investire sul futuro, incentivando il talento e l’impegno di chi, con passione e dedizione, costruirà la società di domani. Queste borse di studio rappresentano un riconoscimento concreto del loro valore e un incoraggiamento a proseguire il cammino accademico con determinazione. È un onore poter contribuire alla valorizzazione del merito e alla memoria di due figure straordinarie come Umberto Eco e Gianfranco Pittatore, che con il loro operato hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell’economia del nostro Paese. Il nostro auspicio è che questo supporto possa ispirare i giovani a coltivare il sapere con curiosità e responsabilità, consapevoli del ruolo fondamentale che avranno nel progresso della comunità».