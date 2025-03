Alessandria – Una serata come tante, in pizzeria. Il Carabiniere, che vive e lavora a Roma, sta cenando con amici e parenti, quando si avvicina al tavolo un venditore di rose, che ne propone con insistenza l’acquisto a una delle commensali. La donna dapprima rifiuta, poi offre all’uomo una piccola somma di denaro. Ma il venditore non è soddisfatto, pretende più soldi e lo fa con veemenza, avvicinandosi sempre di più, fino a quando, con una mossa fulminea, si impadronisce delle banconote contenute nel portafoglio della donna, circa duecento euro, e si dà a una fuga precipitosa fra i tavoli della pizzeria. Il Carabiniere e il proprietario del locale si mettono all’inseguimento dell’uomo per le vie del centro fino a raggiungerlo e fermarlo. Il ladro non ci sta, cerca ancora di guadagnarsi la fuga e per riuscirci colpisce violentemente il Carabiniere, che, pur ferito, resiste all’aggressione e, anche grazie all’aiuto del titolare della pizzeria, riesce a bloccarlo e a consegnarlo ai colleghi della Gazzella nel frattempo allertati dal 112 e arrivati sul posto.

L’immediata perquisizione permette di recuperare il denaro rubato poco prima alla donna e l’uomo, un 38enne, viene arrestato in flagranza per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Il giorno seguente, il Tribunale di Alessandria lo sottopone inoltre alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia.

Ancora una volta una dimostrazione di reciproca vicinanza fra l’Arma e la cittadinanza, realizzatasi nel tempestivo intervento del Carabiniere e del titolare della pizzeria, che ha consentito l’arresto del rapinatore e il recupero del denaro rubato alla malcapitata cliente del locale.