Alessandria – Per un anno è riuscito a sottrarsi a un ordine di cattura emesso dalla Corte d’Appello di Brescia l’uomo arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa del NORM mentre stava rientrando in un’abitazione presa in affitto in una zona residenziale della città.

Residente in un paese dell’astigiano, si era reso irreperibile da tempo, avendo iniziato a spostarsi tra le regioni del nord Italia per sottrarsi alla cattura.

Una volta avuta conferma della sua presenza in città, sono bastate 48 ore ai Carabinieri per mettergli le manette. Ore serrate di servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno permesso di individuarlo con certezza, confermarne l’identità e seguirlo fino al momento propizio per mettere in atto l’arresto.

La “luce verde” è arrivata al mattino, quando i Carabinieri lo hanno visto dirigersi a piedi verso l’abitazione.

Raggiunto il cancello, l’uomo si è trovato circondato senza via di fuga dai Carabinieri in borghese, ai quali si sono rapidamente aggiunti quella della Gazzella che gravitava nei paraggi, pronta a intervenire.

Confermate le generalità, il 59enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e, informata l’Autorità Giudiziaria, in carcere, dove dovrà scontare circa 9 anni per un cumulo di pena dovuto ai numerosi reati commessi.