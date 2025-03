Si è svolta ieri, mercoledì 19 marzo, la sessione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, degli Assessori Anna Sgheiz e Giordana Tramarin, dei Consiglieri Comunali Nicolò Castellini, Marzia Damiani e Pierpaolo Pareti. Il CCR presieduto dal Sindaco dei ragazzi, Beatrice Basilio, si è riunito per discutere alcuni temi: l’Assessore Tramarin ha illustrato alcune nosioni di base relative al primo soccorso, in particolare sui numeri di emergenza, mentre la presidente della Consulta delle Associazioni di Volontariato, Pia Camagna, ha raccontato che cos’è la CAV e spiegato l’importanza delle attività di volontariato per la comunità tortonese. Infine, era presente l’agronomo Alberto Mallarino che ha parlato di “ecosistema, antropologia e ambiente urbano” sottolineando l’importanza degli alberi e in generale del verde urbano per l’ambiente cittadino.