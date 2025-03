Ad Alessandria, in un bar del centro città, questa mattina, sabato 22 marzo, è intervenuta l’automedica per soccorrere un uomo di 36 anni con ferite multiple da arma bianca al capo, all’addome e agli arti superiori.

È stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell’Ospedale di Alessandria.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti.

