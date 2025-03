Viguzzolo – Deve sporgere querela, ma non è nelle condizioni di muoversi da casa per problemi di salute. L’uomo contatta il Comando Stazione per prendere appuntamento e spiega il proprio problema. Il Maresciallo comprende la reale necessità e lo rassicura. Pochi minuti più tardi, la pattuglia dei Carabinieri è a casa dell’anziano, dove viene formalizzata la querela nell’improvvisato “ufficio denunce”.

La vicinanza dell’Arma ai cittadini passa anche da questo, piccoli gesti di quotidiano sostegno per superare le difficoltà, che l’anziano denunciante apprezza profondamente, ringraziando il Comandante della Stazione, Maresciallo Baldini, e i suoi Carabinieri.