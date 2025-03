Condizioni meteo altalenanti hanno accolto a Diano Marina i 50 equipaggi provenienti da tutta la

Liguria per il 54° Trofeo Primavera, quest’anno abbinato al 2° Trofeo Nonna Clelia. Una due giorni

di sport per i piccoli regatanti della classe Optimist, Divisione A e Divisione B, che si sono sfidati

nelle acque del golfo dianese.

Così il Presidente Attilio Norzi: “La stagione è cominciata nel migliore dei modi con il nostro

storico Trofeo Primavera, una regata giunta alla sua 54a edizione e che quest’anno è diventata anche

la sede per l’assegnazione del Trofeo Nonna Clelia, un riconoscimento destinato al miglior atleta tra

i cadetti. Il sabato, nonostante un inizio giornata piovoso e con vento rafficato con punte di 30 nodi,

siamo riusciti, grazie ad un miglioramento delle condizioni, a disputare le tre prove in programma

per la Divisione A e due prove per la Divisione B. Domenica, un bel sole ed un bel vento teso hanno permesso di disputare altre tre prove; dopo la prima prova, però, il Comitato di Regata, avvertiti i segnali di un notevole salto di vento, ha fatto riposizionare il campo di regata; in questo modo, quando la situazione si è stabilizzata, si sono potute portare a termine le altre due prove in programma.

Un ringraziamento per l’impeccabile lavoro svolto va al Comitato di Regata composto da Fulvio

Parodi, Giuseppe Tezel, Alberto Mellano, Elisabetta Borghi, Manuela Lavecchia e Nicholas

Rebuttato ed ai componenti del C.d.P. Alessandra Barberis e Andrea Arasio.

Un plauso va a tutti gli istruttori, agli aiuto-istruttori, ai sostenitori ed ai soci del Club del Mare che

sempre si prodigano per la buona riuscita di queste manifestazioni. Infine un sentito grazie

all’Amministrazione Comunale, alla G.M., alla Polizia Municipale, alla Croce Rossa, alla

Capitaneria di Porto, al Gruppo Pesca Sportiva, alle Associazioni Marinai d’Italia e Informare per il

loro sostegno.

La classifica finale ha visto al primo posto nella Divisione B Riccardo Di Sisto, del Club Nautico

San Bartolomeo al Mare, vincitore anche del Trofeo Nonna Clelia; secondo piazzamento per Adele

Novaro Mascarello del Club del Mare di Diano Marina e terzo posto per Giulietta Marie Lucia

Vogler del Circolo Velico Ventimigliese, mentre il premio come miglior timoniere 2016 è andato a

Dante Salvaggio dello Yacht Club di Sanremo.

Nella Divisione A, primo posto per Gabriele Burlando, dello Yacht Club Italiano, secondo

piazzamento per Ian Francisco Scialli, dello Yacht Club Sanremo, e terzo posto per Leonardo

Orlandini dello Yacht Club Italiano; il premio come miglior timoniere del 2014 è andato ad Alfredo Fessia dello Yacht Club Sanremo.