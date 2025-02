Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 18.00 presso il Centro Comunale di Cultura, inaugurerà la mostra documentaria AOV 1945-2014. L’Associazione Orafa Valenzana attraverso il suo archivio: immagini, storie e progetti.

La mostra è stata concepita partendo dal materiale dell’archivio storico di AOV, conferito al Comune di Valenza e tuttora conservato presso la Biblioteca civica. L’iniziativa che ha come obiettivo quello di ripercorrere la storia dell’Associazione, si focalizzerà in particolare su alcune iniziative promosse nel corso degli anni dall’organizzazione. In particolare un focus riguarderà le riviste L’Orafo Valenzano, Valenza Gioielli, AOV Notizie e Adrian – magazine che raccontano la storia della vita associativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, delle tendenze e della moda nella produzione orafa – e il progetto Un gioiello per la vita (A jewel for life nell’edizione americana) – che ha visto le aziende orafe associate collaborare con star internazionali per la realizzazione di gioielli destinati a una raccolta fondi a scopo benefico. Video interviste ad alcuni dei funzionari AOV completeranno il percorso espositivo.

“Il Comune di Valenza da anni sostiene le iniziative culturali ed espositive volte alla valorizzazione, alla promozione e allo studio dell’oreficeria valenzana. In questa direzione, un momento importante è stata l’acquisizione, il riordino e lo studio del materiale dell’archivio di AOV. La mostra ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione del patrimonio immateriale e culturale della città di Valenza attraverso i documenti di AOV che rappresenta un tassello fondamentale della storia orafa e cittadina di Valenza” così intervengono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

L’AOV è stata fondata nel 1945 su iniziativa di alcune aziende con lo scopo di promuovere lo sviluppo del distretto orafo locale e affrontare la crisi postbellica, gettando le basi per una politica produttiva comune finalizzata a trasformare Valenza in una realtà unita in grado di competere nei mercati internazionali del settore. L’AOV ha contribuito in modo determinante alla diffusione del prodotto valenzano nel mondo e ha rivestito negli anni un’importanza fondamentale per le aziende di artigiani che hanno concorso ad accrescere il prestigio e il successo produttivo e a diffondere nel mondo la cultura e il valore artigiano delle aziende orafe locali.

Attraverso la raccolta fotografica, i documenti costitutivi e le riviste che documentano le sue molteplici attività negli anni, la mostra vuole illustrare gli aspetti storici, economici e sociali che l’Associazione ha incarnato nei suoi anni di attività. I documenti dell’archivio AOV sono, inoltre, capaci di illuminare anche la storia della città che è stata profondamente condizionata, anche sul piano urbanistico e antropologico, dal suo settore economico predominante nel corso degli ultimi due secoli.

L’esposizione è a ingresso gratuito e sarà visitabile nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.30/15.00-18.00, mercoledì 9.00-14.00, venerdì e sabato 9.00-12.00.