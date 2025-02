Tortona – Servizio di controllo straordinario del territorio dei Carabinieri della locale Compagnia: sei pattuglie, dodici uomini, cinque locali pubblici controllati nelle adiacenze della stazione ferroviaria e oltre cinquanta avventori identificati, ispezionati e perquisiti con esito positivo in materia di stupefacenti.

I Carabinieri hanno svolto l’ennesimo servizio ad ampio respiro per la prevenzione e la repressione dei reati contro la persona, lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il rispetto delle leggi sull’immigrazione, nell’alveo del programma sulla sicurezza delle stazioni ferroviarie messo in atto dal Comando Provinciale di Alessandria. Iniziativa tesa ad accrescere la percezione della sicurezza da parte dei cittadini che frequentano gli scali ferroviari della zona, spesso teatro di episodi di degrado che necessitano di una presa di coscienza e di un concreto intervento da parte delle Istituzioni e delle forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno segnalato una persona senza fissa dimora per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovata in possesso di droga, e denunciato una seconda per violazione delle norme sull’immigrazione, perché sprovvista di permesso di soggiorno e quindi irregolare sul territorio nazionale.

I controlli dei Carabinieri presso la stazione ferroviaria e nelle aree adiacenti, intrapresi da tempo e svolti quotidianamente, continueranno nel tempo a venire per rendere sempre più sicura la zona, garantendo la pacifica fruizione dei servizi e riducendo gli eventuali sintomi di degrado urbano. Impegno apprezzato da diversi viaggiatori in transito, che si sono rivolti ai Carabinieri in servizio per segnalare criticità e ringraziare per la fattiva presenza.