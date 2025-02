La stagione teatrale per i giovani del Teatro Civico di Tortona continua nel mese di febbraio con tre appuntamenti, ospitando importanti compagnie italiane che dedicano la loro professione ai bambini e ai giovani. Per le scuole secondarie di primo grado il 18 febbraio alle ore 9 e ore 11, in scena “Lampi d’ingenio” della compagnia Faber Teater. Lo spettacolo svela in modo giocoso e teatrale segreti della fisica. Per le scuole primarie, il 19-20-21 febbraio alle ore 10, “Piccoli principi e principesse” della compagnia Stilema: Silvano Antonelli, attore e autore di spicco nel teatro italiano dedicato ai bambini, gioca con il capolavoro di Saint Exupérie visitando i loro pianeti. Per le scuole secondarie di secondo grado il 25 febbraio alle ore 10, il 26 febbraio alle ore 9 e 11, “XTC2” della compagnia PKD, uno spettacolo di prevenzione primaria sull’uso e l’abuso delle droghe. La compagnia ha intrapreso da oltre dieci anni, insieme ad esperti, un percorso finalizzato alla prevenzione delle dipendenze (alcol, sostanze, gioco d’azzardo): il teatro diventa un potente strumento di provocazione e riflessione, in particolare verso i giovani e gli adolescenti. La stagione teatrale 2024-25 è promossa, come sempre, dal Comune di Tortona e organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dalla compagnia Coltelleria Einstein.

