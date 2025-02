Riparte ad aprile 2025 Echos. I Luoghi e la Musica, il Festival che ogni primavera, da 27 anni, combina la magia della musica con l’incantevole bellezza dei luoghi della provincia di Alessandria e del Monferrato, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

23 concerti dal 26 aprile al 22 giugno articolano un cartellone che riflette il taglio internazionale della manifestazione e che prevede anche degustazioni, eventi collaterali e numerose visite guidate alla scoperta dei tesori del territorio.

Direzione artistica: Sergio Marchegiani

Milano, 10 febbraio 2025_Presentata oggi in conferenza stampa alla BIT di Milano l’edizione 2025 di Echos. I Luoghi e la Musica, festival itinerante che ogni anno propone un viaggio musicale in compagnia di interpreti straordinari alla scoperta di borghi e tesori artistici del territorio di Alessandria e del Monferrato. Giunta alla 27esima edizione, la rassegna, organizzata dall’Associazione Musicale Ondasonora APS con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, si articola in 23 concerti dal 26 aprile al 22 giugno, con eventi che vedono in scena grandi artisti di fama internazionale, giovani talentuosi, complessi cameristici e orchestre provenienti da diversi paesi, pronti a esibirsi in luoghi di forte suggestione tra antichi borghi, chiese, edifici storici, abbazie, tenute e splendidi paesaggi collinari.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Roberto Cava e Marco Lanza, rispettivamente Presidente e Direttore di Alexala, l’agenzia turistica locale della Provincia di Alessandria, e Sergio Marchegiani, direttore artistico della manifestazione.

“Il festival Echos è un esempio di come la cultura possa diventare strumento di valorizzazione del territorio portando la grande musica in luoghi di forte valore storico e artistico. Per il Piemonte è un’occasione per scoprire e riscoprire il patrimonio del Monferrato e della provincia di Alessandria. Eventi come questo dimostrano che la cultura non è solo intrattenimento, ma un volano di sviluppo per il turismo e per le economie locali. La Regione è orgogliosa di sostenere questa manifestazione, che incarna perfettamente la nostra visione di una cultura diffusa, accessibile e capace di generare impatti positivi duraturi nel lungo periodo”, commenta Marina Chiarelli, Assessore al Turismo della Regione Piemonte.

“Siamo felici di presentare oggi e di ospitare sul nostro territorio un evento culturale di così grande rilievo”, ha dichiarato Roberto Cava, Presidente di Alexala. “Da sempre abbiamo lavorato, anche con l’ultima nostra campagna di comunicazione, sull’autenticità dei nostri luoghi e sulla loro capacità di trasmettere emozioni proprio in virtù della bellezza vera che custodiscono: crediamo che questa tipologia di appuntamenti, che ospitano artisti di talento giovani e che diffondo la cultura, vadano proprio nella stessa direzione, e per questo li sentiamo particolarmente affini. Quella del nostro territorio, come recita il claim della nostra campagna, è una bellezza autentica, che punta a valorizzare i nostri luoghi anche tramite l’arte e la musica”.

“Per la ventisettesima volta il tour del Festival Echos alla scoperta del magnifico e poco conosciuto patrimonio artistico, storico e paesaggistico della provincia di Alessandria è ai nastri di partenza – afferma il Direttore artistico Sergio Marchegiani – Castelli, palazzi e teatri storici, chiese, abbazie, musei, ville e cantine saranno i palcoscenici sui quali, da fine aprile a fine giugno, ospiteremo artisti formidabili provenienti da 12 Paesi e 3 continenti. Una vera festa della musica, dell’arte e della bellezza grazie alla quale potrete fare scoperte sorprendenti ed entusiasmanti. Percorsi tematici, programmi monografici, format originali, visite guidate, aperture straordinarie e degustazioni di vini completeranno un’esperienza davvero unica alla scoperta del fascino dei luoghi e dell’incanto della musica. Vi aspettiamo!”.

Anche quest’anno il Festival sarà un lasciapassare all’arte e alla bellezza dell’Alessandrino anche grazie alle numerose visite guidate e alle aperture straordinarie di alcuni spazi in occasione degli eventi. Quest’anno tale programma sarà particolarmente ricco e toccherà, tra gli altri: il Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato, il Castello dei Torriani e dei Bandello a Castelnuovo Scrivia, la Torre medievale di Masio (con il Museo “La torre e il fiume”), il Castello di Piovera, la Chiesa dei Santi Maria e Siro di Sale, l’Abbazia Cistercense di Rivalta Scrivia, gli infernot di Fubine Monferrato, l’Oratorio del Gonfalone a Voltaggio. Tra le novità di questa edizione, un luogo di particolare suggestione e importanza storica: l’Abbazia benedettina di Santa Giustina a Sezzadio.

Dopo lo straordinario successo della passata edizione, anche nella stagione 2025 il Festival propone I Luoghi del vino, un progetto che vuole celebrare il GranMonferrato, rappresentato dalle città di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada e dai loro rispettivi territori. Nell’ambito di tale ciclo, realizzato in collaborazione con la Strada dei vini e dei sapori del GranMonferrato, Echosambienterà tre concerti nei meravigliosi paesaggi collinari del Monferrato, in luoghi legati all’antica cultura vitivinicola del territorio. Il primo appuntamento sarà sabato 10 maggio nell’ovadese, presso il cortile del Castello di Tagliolo Monferrato con il Quartetto Cherubini, eccellente quartetto di saxofoni. Sabato 7 giugno I Luoghi del vino si sposta nell’Azienda Ca. Faso’ di Bistagno, nell’acquese, per il concerto di The Silberschlag Collective, straordinario gruppo strumentale proveniente dagli Stati Uniti. L’ultimo appuntamento del ciclo si terrà sabato 21 giugno presso la Distilleria Mazzetti di Altavilla Monferrato, nel territorio del casalese. Protagonista dell’evento sarà il Trio Johannes. Al termine di ciascun concerto è prevista una degustazione che consentirà di conoscere la qualità e la grande varietà dei vini del territorio. In ogni concerto, inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di seguire visite guidate: del Castello e del Borgo medievale di Tagliolo Monferrato, della Cantina dell’Azienda Ca. Faso’ e della Distilleria Mazzetti con il suo originale Museo della grappa.

La ricca programmazione del Festival prevede artisti di fama mondiale, giovani di grande talento, complessi cameristici e orchestre. L’inaugurazione, sabato 26 aprile, è affidata al Trio di Stato della Repubblica del Kazakistan Forte Trio con Timur Urmancheyev pianoforte, Maxat Jussupov violino e Murat Narbekov violoncello. La formazione si esibirà nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Silvano d’Orba con un programma di raro ascolto che a brani dal repertorio classico accosterà sorprendenti momenti con musica tradizionale kazaka.

Il festival entra nel vivo con il fisarmonicista Gianluca Campi (27/4, Felizzano), il Quartetto di Cremona (4/5, Casale Monferrato) che celebra il 30° anniversario della riapertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi. Si prosegue con il Duo Antonov-Ponten (17/5, Novi Ligure), Asolo Chamber Orchestra (18/5, Rivalta Scrivia). Sabato 24 maggio al Teatro Sociale di Valenza verrà consegnato il Premio Tasto d’Argento al celebre pianista Pietro De Maria.

Il gran finale del Festival sarà domenica 22 giugno ad Alessandria con il progetto 1+1+1=Trio!, originalissimo format che vede tre componenti di un trio esibirsi da solisti in tre posti diversi per poi riunirsi nella formazione del trio nell’esibizione conclusiva. Protagonista di questa particolarissima esperienza di ascolto è il Trio di Parma con Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello, e Alberto Miodini, pianoforte. Nell’ambito della giornata “Alessandria settecentesca”, si terranno visite guidate gratuite a Palatium Vetus, Palazzo Ghilini e Palazzo Cuttica.

L’immagine di Echos 2025 è realizzata dall’art designer Danilo Seregni.

Echos 2025 si avvale del contributo di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed è realizzata in collaborazione con numerose Amministrazioni Comunali (Alessandria, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Bistagno, Casale Monferrato, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Fubine Monferrato, Grondona, Masio, Morbello, Novi Ligure, Sale, Sezzadio, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Tortona, Valenza e Voltaggio), Associazioni del territorio (Arcangelo Pinacoteca Voltaggio, Accademia Filarmonica di Casale Monferrato, Corsari di Morbello, Fondazione Robotti, Sistema Bibliotecario Tortonese), privati (Castello di Piovera, Ca. Faso’, Mazzetti d’Altavilla, Associazione Castello di Tagliolo), il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Alexala, Strada dei vini e sapori del GranMonferrato e gode del Patrocinio della Commissione Europea.

Informazioni

Per informazioni su ingresso e biglietti:

mail info@festivalechos.it tel. 348 7161557

web www.festivalechos.it

Gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti ad eccezione di quello del 24 maggio (posto unico costo 5 €).

Per i concerti del 1° maggio, 21 e 22 giugno (ore 16.00 a Palatium Vetus e ore 18.00 a Palazzo Cuttica) l’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria a causa del limitato numero di posti.