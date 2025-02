PermessoNegato annuncia con entusiasmo un ciclo di incontri formativi rivolti agli studenti delle classi quarte e quinte dell’I.I.S. G. Marconi di Tortona (AL). L’iniziativa, dal titolo “Cittadinanza digitale. Tra il reale e il virtuale: essere cittadini oggi”, si propone di sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate all’uso consapevole del digitale e ai risvolti giuridici della comunicazione online.

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, dalle 8:30 alle 10:10 per le classi della sede centrale, e dalle 11:10 alle 12:45 per le classi della sede secondaria, e vedranno la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Programma degli incontri:

18 febbraio 2025

Relatori: Dott.ssa Edel Margherita Beckman (Criminologa e membro di PermessoNegato) e Maggiore Gianluca Bellotti (Comandante Carabinieri di Tortona, specializzato in reati informatici)

Tema: “Utilizzo improprio dei canali social e risvolti giudiziari: reati a sfondo sessuale e hate speech”

L’incontro sarà introdotto dal Maggiore Bellotti con un intervento di 10 minuti sulle implicazioni giuridiche legate alle condotte digitali illecite.

28 febbraio 2025

Relatore: Avv. Angelo Rovegno (Esperto in Computer Forensics e Investigazioni Digitali e membro di PermessoNegato)

Tema: “Diritti e doveri in materia digitale: la Costituzione cosa dice e non dice?”

Una riflessione sui principi costituzionali applicati al mondo digitale e sulle lacune normative ancora esistenti.

11 marzo 2025

Relatore: Avv. Matilde Bellingeri (Avvocato Penalista e membro di PermessoNegato)

Tema: “L’identità virtuale nelle istituzioni statali ed europee”

Un approfondimento sul riconoscimento giuridico dell’identità digitale e il suo ruolo nelle istituzioni pubbliche.

Questo ciclo di incontri rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di acquisire strumenti di conoscenza utili ad una navigazione sicura e responsabile nello spazio digitale. L’obiettivo è quello di promuovere un utilizzo consapevole delle tecnologie, sviluppando una maggiore consapevolezza sui diritti e i doveri di ciascun cittadino nell’era digitale.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, contattare

PermessoNegato comunicazione@permessonegato.it

IIS Guglielmo Marconi Tortona alis008009@istruzione.it