In occasione del Giorno del Ricordo, Azione Tortona rinnova il proprio impegno nel mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Come ogni anno, domenica 9 febbraio alle ore 11:00 si terrà la commemorazione davanti la Lapide in memoria dei Martiri delle Foibe, a lato del palazzo comunale in corso Alessandria.

È doveroso, sopratutto in questo luogo, onorare il sacrificio di migliaia di italiani innocenti colpiti da una delle pagine più tragiche e spesso dimenticate della nostra storia.

Ricordare le vittime delle foibe non è solo un dovere morale, ma un atto di giustizia e verità.