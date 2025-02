Laura Berretta è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, una nomina che va a consolidare un percorso professionale costruito con anni di esperienza e competenza nel settore.

La dottoressa Berretta, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova nel 2000, ha conseguito la specializzazione in Radioterapia con lode nel 2004. Ha arricchito la sua formazione con esperienze internazionali presso il Dipartimento di Radioterapia Oncologica dell’University of Texas Medical Branch negli Stati Uniti e il Department of Radiation Oncology di Mannheim in Germania, specializzandosi in tecniche innovative di trattamento.

In servizio presso l’AOU AL dal 2004, la dottoressa Berretta ha ricoperto vari incarichi, fino alla recente assegnazione della direzione della Struttura Complessa. Già responsabile della qualità della Radioterapia dal 2008 al 2023, ha contribuito allo sviluppo di percorsi terapeutici multidisciplinari ed è attivamente coinvolta in gruppi di studio della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta per i tumori della testa, del collo e del sistema nervoso.

Membro di prestigiose società scientifiche, tra cui l’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO) e la European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, ha svolto un’intensa attività di formazione e ricerca, partecipando a numerosi corsi e convegni nazionali e internazionali. Il suo impegno si estende anche all’insegnamento, con attività di tutoraggio per gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale.

La nomina della dottoressa Berretta ben si inserisce nel percorso di crescita dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo nel trattamento dei pazienti oncologici e nella rete oncologica regionale.

«Sono onorata di ricevere questo incarico sfidante e ringrazio la Direzione per la fiducia accordatami. Il mio obiettivo è quello di essere al servizio della comunità che utilizza questo ospedale sviluppando al meglio l’impiego delle nuove tecnologie a disposizione e promuovendo l’attività di ricerca nell’attuale contesto di grande fermento e innovazione della Radioterapia Oncologica – commenta il nuovo Direttore della Radioterapia Oncologica – In continuità con quanto fatto da chi mi ha preceduto e grazie all’eccellente gruppo di medici, fisici e personale del comparto, giovani, competenti e motivati, mi impegno a consolidare il ruolo centrale della radioterapia nella cura del paziente affetto da malattia tumorale in sinergia con i gruppi oncologici multidisciplinari e con tutti i professionisti di questa Azienda e della Rete Oncologica del Piemonte».

«La nomina della dottoressa Laura Berretta rappresenta un importante riconoscimento per il suo percorso professionale e per l’impegno che ha sempre dimostrato all’interno della nostra Azienda – spiega il Direttore Generale dell’AOU AL Valter Alpe – La Radioterapia Oncologica è una struttura in continua evoluzione e poter contare su una direzione qualificata e profondamente radicata nella nostra realtà ospedaliera è un valore aggiunto per i pazienti e per l’intera rete oncologica regionale. La dottoressa Berretta saprà rafforzare ulteriormente il ruolo strategico della Radioterapia, ponendo sempre al centro la qualità delle cure e l’innovazione tecnologica, anche alla luce della recente inaugurazione del nuovo acceleratore lineare finanziato con i fondi PNRR».