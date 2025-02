La Polizia di Stato di Alessandria prosegue i controlli degli esercizi pubblici operanti nei settori commerciali che trattano i veicoli, dal commercio alle riparazioni di tutte le tipologie di mezzi.

Questa volta a finire nella rete dei controlli degli uomini della Sezione Polizia Stradale di Alessandria, è stata un’officina con sede ad Alessandria che, da oltre quattro anni, sfruttando una posizione “nascosta” rispetto alle trafficate vie di comunicazione della zona, è risultata abusiva in quanto priva di qualsiasi autorizzazione.

Al titolare è stata sequestrata tutta l’attrezzatura utilizzata per lo svolgimento delle operazioni sia di officina meccanica che di carrozzeria ed è stato imposto di ottenere o sanare le previste autorizzazioni ovvero procedere alla chiusura dell’esercizio.

È stato anche appurato come l’officina/carrozzeria fosse sprovvista di particolari sistemi filtranti per l’emissione in atmosfera di fumi inquinanti.

Gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Alessandria, quindi, hanno comminato al titolare dell’officina varie sanzioni amministrative per un totale di circa 13.000,00 euro; lo stesso è stato segnalato penalmente alla Procura della Repubblica di Alessandria per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Inoltre, sono in corso ulteriori accertamenti al fine di determinare possibili violazioni anche a carico dei clienti che si sono “serviti” di un’attività completamente abusiva.

È doveroso ricordare tuttavia che vige la presunzione di innocenza in quanto il procedimento penale a carico del titolare dell’officina è collocato nella fase delle indagini preliminari.