Negli scorsi giorni personale della Squadra Mobile della Questura di Alessandria, all’esito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha denunciato due donne per truffa e favoreggiamento. Gli operatori di polizia, infatti, hanno effettuato una perquisizione nei confronti di una donna che nell’anno 2023 aveva denunciato di aver subito in casa un furto di gioielli e preziosi per un valore di decine di migliaia di euro.

Ad insospettire i poliziotti, tuttavia, è stata la combinazione di più circostanze: da una parte le strane modalità del furto rispetto al quale non era stato rilevato alcun segno di effrazione nell’accesso all’abitazione, dall’altra la circostanza che i beni rubati fossero coperti da una polizza assicurativa e che la compagnia avesse già versato un cospicuo indennizzo.

Ebbene proprio accedendo ai locali nella disponibilità della denunciante gli operatori di polizia hanno rinvenuto, nascosti a casa di una sua stretta parente al fine di meglio occultarli, tanti dei preziosi oggetto della denuncia di furto tra oro, orologi e gioielli vari nonché denaro contante per oltre 30.000 euro, possibile corrispettivo della vendita dei preziosi mancanti.

Portato alla luce il raggiro, il personale della Squadra Mobile ha provveduto a denunciare le due donne e a sequestrare quanto rinvenuto.