Un principio di incendio si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 18 in un deposito di stoccaggio e riciclaggio della plastica (soprattutto di bottiglie pet a quanto pare) a Pontecurone, lungo la ex statale 10 per Voghera.

Secondo quando emerso si è tratto soprattutto di un surriscaldamento all’impianto fumi che non ha provocato sprigionamento di sostante inquinamenti ed è stato subito raffreddato e spento già dagli operai dell’azienda.

I vigili del fuoco dei Distaccamento di Tortona sono prontamente intervenuti e hanno portato a termine le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del deposito che comunque sembra aver subito danni di una certa consistenza. Il lavoro è durato quasi tre ore.