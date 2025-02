Domenica 16 febbraio a Cantalupo Ligure., in località Pertuso, presso l’ex Albergo la Ciminiera, alla presenza di un folto pubblico molto attento e interessato, si è svolta la proiezione del film ” Il posto più bello”

Un film realizzato nell’ambito scolastico di Rocchetta Ligure con la partecipazione straordinaria degli studenti della Val Borbera.

Si rifà ad un progetto del secolo scorso, contestualizzato ai giorni nostri, quando vi era il proposito di costruire una diga in località Pertuso, creando un lago che avrebbe sommerso diversi paesi dell’alta valle. Come hanno detto gli organizzatori “Una valle incantata nell’appennino ligure in via di spopolamento fa da sfondo alle avventure di un gruppo di ragazzi adolescenti che tentano di preservarla dalla distruzione a cui vogliono destinarla adulti distratti e abbagliati da illusioni di ricchezza e potere. Lottando per salvare la bellezza della valle ognuno salva qualcosa: la scuola, la casa, la famiglia, la dignità. E qualcuno salva se stesso”.