Imperia si appresta a ricevere un prezioso cimelio appartenuto al grande Grock. Venerdì 28 febbraio, alle ore 11, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Civico, si terrà la cerimonia ufficiale di donazione del violino dell’artista, grazie alla generosità della signora Gitta Schatz, discendente di uno dei suoi storici collaboratori. L’evento, aperto al pubblico, sarà arricchito da un intermezzo musicale curato dal violinista imperiese Giovanni Sardo, che eseguirà uno spartito appartenuto allo stesso Grock. Alla cerimonia parteciperà anche la signora Maryléne Ospiri, discendente della moglie del celebre clown, che donerà ulteriori oggetti appartenuti all’artista. In suo onore verrà inoltre proiettato un filmato dedicato alla figura di Grock e alla sua Villa.

“Un momento significativo per la città di Imperia, che rafforza ulteriormente il legame con l’eredità di uno dei più grandi artisti del Novecento. Grock ha intrecciato il suo nome con la nostra città e il suo talento continua ad affascinare migliaia di visitatori che ogni anno giungono a Imperia per scoprire la sua splendida dimora. Insieme al sindaco Claudio Scajola abbiamo sempre considerato Villa Grock un patrimonio prezioso da valorizzare al massimo, motivo per cui l’abbiamo completamente riqualificata e oggi rappresenta il fiore all’occhiello della rete museale cittadina”, dichiara l’assessore alla Cultura Marcella Roggero.