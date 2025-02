Nuova conferenza sulla legalità tenuta dai Carabinieri nelle scuole della città, nell’occasione ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni”, dove cento alunni delle classi terze con i loro docenti hanno incontrato il Capitano Graziano Del Rio, che li ha accompagnati in una riflessione su temi di strettissima attualità e a loro molto vicini, come il bullismo, nelle sue varie forme, e le regole di civile comportamento, oltre a offrire consigli pratici per una navigazione web consapevole e sicura, per evitare i potenziali pericoli della rete e dei social network. I Carabinieri hanno anche mostrato ai ragazzi alcuni video realizzati per promuovere la conoscenza dell’attività dell’Arma, dal 1814 al servizio del cittadino e della comunità.

