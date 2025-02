Il Comune di Diano Marina compie un importante passo verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi amministrativi. Giovedì 6 febbraio alle ore 15.00 si terrà la presentazione ufficiale dello Sportello telematico polifunzionale, prevista in sala consiliare (secondo piano del Palazzo Comunale di piazza Martiri della Libertà, 3).

Grazie a questo innovativo strumento, cittadini, professionisti e imprese potranno presentare online le proprie pratiche, senza più la necessità di recarsi fisicamente negli uffici comunali. Un’opportunità per risparmiare tempo e semplificare la burocrazia, con un servizio disponibile in qualunque momento. Lo sportello telematico consentirà di compilare e inviare online le istanze in modo guidato e intuitivo, seguendo lo stato delle proprie pratiche e i tempi di conclusione del procedimento. Sarà inoltre possibile effettuare pagamenti digitali tramite il sistema PagoPA, il tutto riducendo la produzione di documenti cartacei, in linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale.

“Grazie a questo strumento, sarà possibile presentare le pratiche in modo completamente digitale, eliminando la necessità di recarsi fisicamente negli uffici e riducendo significativamente i tempi di attesa” dichiara il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “È un cambiamento che semplifica la vita quotidiana, promuovendo al tempo stesso la sostenibilità attraverso la riduzione dell’uso della carta. Invito tutti i cittadini a partecipare alla presentazione di giovedì per scoprire tutte le potenzialità dello sportello telematico e iniziare a utilizzarlo al meglio”.

“L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale rappresenta un passo fondamentale per rendere il Comune di Diano Marina sempre più efficiente, moderno e vicino ai cittadini” dichiara il Consigliere comunale Valentina Zeccola. “Con questo strumento digitale permettendo a tutti di gestire le proprie pratiche comodamente da casa, in qualsiasi momento. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato per offrire alla comunità un’opportunità concreta per guardare al futuro con un’amministrazione più smart e vicina alle esigenze dei cittadini”.