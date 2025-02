Giovedì 20 febbraio, alle ore 20:30, presso la Sala Romita del Palazzo Municipale, si terrà il secondo appuntamento del Progetto“Famiglia e Scuola: tanti mondi che sanno ascoltarsi”, il ciclo di conferenze realizzate dall’Istituto Comprensivo Tortona B con il patrocinio del Comune di Tortona, dedicate alla salute.

Vivere bene, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico, evitare rischi, osservare i giusti comportamenti per far crescere adulti sani, responsabili, consapevoli del proprio benessere e dell’impatto della salute collettiva sulla società, sono soltanto alcuni temi che l’istituto vuole affrontare ed approfondire attraverso incontri informativi, formativi e di sensibilizzazione tenuti da personale specializzato della sanità, di istituzioni e associazioni impegnate in prima linea nella promozione del benessere personale e della collettività.