Dal 2019 è attivo sul territorio tortonese e novese un Ambulatorio dedicato alle Cefalee, gestito dalla Dott.ssa Eugenia Rota con la collaborazione del Dr. Luciano Arena e, dal 2023, anche dalla neurologa libera professionista Dott.ssa Maria Gabriella Saracco.

La cefalea è una condizione frequente nella popolazione: circa un quarto delle donne in età fertile soffre di emicrania che si configura come la patologia maggiormente invalidante nei soggetti giovani.

L’Ambulatorio dedicato alle Cefalee offre ai pazienti affetti da questa patologia sia un approccio preventivo multidisciplinare mirato a individuare e a correggere tutti i fattori e le abitudini di vita (alimentazione, attività fisica, ritmo sonno-veglia) che possono peggiorare la cefalea, sia una strumentazione terapeutica aggiornata e completa che comprende i farmaci tradizionali per la terapia di profilassi dell’emicrania, l’infiltrazione della tossina botulinica e la prescrizione di anticorpi monoclonali.

La selezione dei pazienti avviene nel corso delle visite di controllo nell’ambulatorio delle cefalee, di solito dopo una prima visita nell’ambulatorio generale di Neurologia: i pazienti trattati con tossina botulinica o mediante anticorpi monoclonali saranno rivalutati con cadenza trimestrale.

Nel 2024 la Neurologia di Novi ha partecipato al Progetto Regionale Cefalea Primaria Cronica, ricevendo un finanziamento per la realizzazione di alcuni progetti: sono state introdotte, a livello regionale, terapie innovative, come la Mindfulness e la neuromodulazione non invasiva, mediante stimolazione elettrica e magnetica transcranica.

Grazie alla collaborazione di uno psicologo esperto in mindfulness, il Dott. Carlo Francesco Gatti, alcuni gruppi di pazienti emicraniche sono stati trattati col protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), finalizzato alla riduzione dello stress, che esercita un effetto peggiorativo sull’emicrania.

Inoltre, proprio a Novi Ligure sono stati arruolati i primi due pazienti in Piemonte per la terapia di neuromodulazione non invasiva con stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS), trasferita dalla ricerca alla pratica clinica della prevenzione dell’emicrania grazie al Progetto Regionale. Si tratta di una tecnica molto sicura, pressoché priva di effetti collaterali di rilievo, che modula l’eccitabilità della corteccia cerebrale, con effetti a breve e a lungo termine, tramite una corrente elettrica costante, di bassa intensità, somministrata attraverso degli elettrodi posizionati esternamente sul capo con una cuffia simile a quella usata per la registrazione dell’EEG.

L’Ambulatorio Cefalee si propone quindi come Centro in grado di offrire terapie personalizzate aggiornate e basate sulle più recenti evidenze scientifiche.

Nella foto, da sinistra, la Dott.ssa Saracco, il Dott. Arena, la Dott.ssa Rota, la Tecnica D