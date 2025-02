Dopo i i cinghiali in corso Don Orione, strada Viola, in viale degli Olmi e in altre zone della città, adesso arrivano anche i lupi. O almeno così sembra dalle immagini che una lettrice ha mandato in redazione.

Stavolta, però, non si è trattato di un avvisamento in pieno giorno, ma per fortuna durante le ore notturne: è accaduto in via Valle, vicino a diverse ville e verso le tre di notte.

Gli animali sono stati immortalati dalle telecamere esterne di una villa. Le immagini riprendono prima il passaggio di un lupo di diverse dimensioni (forse una femmina incita) che passa tranquilla e quelle di un altro lupo (forse il maschio) che si ferma davanti al cancello della villa, guarda e poi si allontana, dirigendosi verso la città…