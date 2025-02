Diano Marina ottiene nuovamente la Bandiera Lilla, prestigioso riconoscimento che premia i Comuni impegnati nel miglioramento dell’accessibilità turistica per le persone con disabilità. Si tratta della quarta assegnazione consecutiva, a dimostrazione di un impegno costante e concreto per rendere il territorio sempre più inclusivo e accogliente. L’analisi territoriale condotta nei giorni scorsi ha evidenziato come, negli ultimi otto anni, Diano Marina abbia fatto della rimozione delle barriere architettoniche e del potenziamento dei servizi accessibili una prassi consolidata. Ma la Bandiera Lilla è un riconoscimento che non solo premia i risultati ottenuti, bensì stimola un ulteriore miglioramento.

Tra i punti di perfezionamento figurano l’aumento di audioguide presso la biblioteca civica e la produzione video/audio divulgativo su Diano Marina e sui servizi turistici, punti nella direzione dei quali l’Amministrazione si sta già muovendo. Le spiagge gestite da GM sono tra le più accessibili della Riviera ma un’ulteriore miglioria possibile è rappresentata dalla creazione dell’area ombreggiata pre-ricovero carrozzine presso queste aree balneari, già prevista dal progetto di riqualificazione dei Bagni Delfino a opera della società partecipata del Comune.

Dall’ultimo sopralluogo effettuato – in seguito del quale Diano Marina ha ottenuto il riconoscimento della bandiera Lilla per il quarto biennio consecutivo – è emerso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: l’adeguamento e il miglioramento del Parco Campodonico con inserimento giochi inclusivi, l’adeguamento dei marciapiedi e dell’attraversamento pedonale di viale Kennedy e della zona 4 strade.

“L’assegnazione della Bandiera Lilla per la quarta edizione consecutiva è un risultato che ci riempie di orgoglio e che testimonia l’impegno concreto della nostra Amministrazione nel rendere Diano Marina un luogo accogliente per tutti” dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Sabrina Messico. “L’accessibilità non è solo una questione strutturale, ma un valore che guida le nostre scelte amministrative quotidiane. Continueremo su questa strada, investendo in progetti innovativi e rafforzando la collaborazione con le associazioni e i cittadini per garantire un turismo davvero inclusivo”.