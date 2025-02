Lunedì 27 gennaio u.s. nel palazzo municipale di Castelletto Monferrato, alla presenza di numerosi cittadini, si è svolta la diretta di La7 al programma “L’Aria che Tira” condotto da David Parenzo. Oggetto del collegamento la questione relativa all’eventuale installazione del Deposito Nucleare di scorie radioattive sul territorio della provincia di Alessandria. Nella breve diretta abbiamo sostenuto le nostre ragioni – commenta il Sindaco di Castelletto Monferrato Gianluca COLLETTI. Forti dei nostri approfondimenti tecnico-scientifici abbiamo ribadito l’inadeguatezza del nostro territorio nell’ospitare un impianto pesantemente impattante per il nostro equilibrio ambientale. Arriviamo da mesi di grande impegno, proprio il 23 dicembre dello scorso anno i Comuni interessati dalla proposta di installazione del Deposito Nucleare hanno inviato ulteriori e necessarie osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell’avvio della procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) avviata su tutti i 51 siti nazionali proposti. Non dobbiamo abbassare i toni – conclude il Sindaco COLLETTI – ma approfondire ulteriormente gli studi e le analisi ambientali, geomorfologiche e sociali del nostro territorio, solo così potremo fare la differenza per evitare che questa sciagurata ipotesi di installazione del Deposito Nucleare ricada su di no

