Sabato 22 febbraio alle ore 18,00, presso il Salone Marescalchi del Castello del Monferrato il celebre fotografo e regista sarà protagonista di un talk esclusivo in cui ripercorrerà il suo percorso artistico.

Dagli atelier delle più grandi maison di moda fino agli Studios di Hollywood: Sakis Lalas ha costruito una carriera straordinaria, raccontando attraverso i linguaggi della fotografia e del documentario le storie di icone della moda e dei protagonisti del cinema.

Dopo aver immortalato stilisti del calibro di Fiorucci, Cavalli, Armani e Missoni per testate internazionali, Lalas ha portato il suo obiettivo a Los Angeles, dove ha ritratto i volti dietro le quinte dell’industria cinematografica nel progetto Hollywood Greek Fire.

Affascinato dal mondo dei costume designers, ha ideato, diretto e prodotto la docu-serie “Meet the Hollywood Costume Designers”, scritta da Valentina De Giorgi, seguita dal docu-film “Anthea Sylbert: My Life in Three Acts”, che vede la partecipazione di Goldie Hawn.

Attraverso immagini esclusive e filmati inediti, questo talk offrirà un’immersione nel percorso di Lalas, tra fotografia, documentario e l’arte del racconto visivo.