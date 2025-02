Sale – Conferenza sulla legalità tenuta dai Carabinieri tortonesi nelle scuole della città, nell’occasione ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Riccardo Sineo”, dove 38 alunni delle classi terze con i loro docenti hanno incontrato il Maresciallo Valentina Campagnola e il Carabiniere Ilaria Narducci, che li hanno accompagnati in una riflessione sui temi del bullismo e sulle regole di civile comportamento, oltre a offrire consigli pratici per una navigazione web consapevole e sicura, per evitare i potenziali pericoli della rete e dei social-network.

