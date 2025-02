Nell’ambito dell’evento “Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età”, in programma sabato a Sanremo, l’Associazione Cuore in Movimento organizza una passeggiata Camminando con Cuore alla scoperta di Sanremo, da mare a collina e ritorno, aperta a tutti. Il ritrovo è fissato per domenica 2 marzo alle ore 9:00, alla Vecchia Stazione Ferroviaria, lato mare. Da lì si proseguirà per Parco Marsaglia, Hotel Royal, Chiesa Russa, Villa Angerer, il Casino`. Poi si passerà da via Cappuccini per arrivare, attraverso via Bezzecca, in Piazza San Siro. Poi verso la Pigna, da via Palma fino a San Costanzo, Giardini Regina Elena, quindi Santuario Madonna della Costa (sosta e breve rilassamento muscolare). Da lì a Terralba all’altezza della casa dove abitava la famiglia Calvino. Si comincia poi scendere sino a Piazza Colombo. Infine si imbocca la pista ciclabile e si raggiunge Villa Ormond quindi si ritorna, sempre sulla ciclabile alla Vecchia Stazione. Tempo stimato circa 2 ore e mezza. Scarpe da ginnastica o trekking consigliate. Iin caso di pioggia la camminata non verrà effettuata.



