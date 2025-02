“Ringrazio per il suo impegno e la sua vicinanza il presidente Marco Bucci, che domani tornerà nell’Imperiese per incontrare i sindaci e gli amministratori locali. Data anche la mia lunga e recente esperienza da amministratore e da sindaco, insieme agli altri ex colleghi, illustrerò al governatore ligure le istanze e le necessità del territorio affinché la giunta regionale possa avere una visione più specifica e quindi dare risposte sempre più efficaci alle esigenze dell’Imperiese. Ricordo che con il presidente Bucci, il vice presidente Alessandro Piana, gli assessori regionali Paolo Ripamonti, Marco Scajola, Luca Lombardi, Massimo Nicolò, saremo alle 10,30 in Comune a Imperia per incontrare il sindaco Claudio Scajola. Successivamente, alle 11 è in programma l’incontro con i sindaci nella sede della Provincia di Imperia e alle 15 l’incontro con le categorie economiche e le organizzazioni sindacali”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.