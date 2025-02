In occasione dell’inaugurazione del 75° Festival di Sanremo, Costa Crociere ha ospitato a bordo della sua ammiraglia Costa Toscana, ormeggiata al largo di Sanremo, il forum “Il turismo crocieristico in Liguria. Costruire insieme un futuro sostenibile”. L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

“Il turismo crocieristico rappresenta un asset strategico per la Liguria, per l’Italia e per l’Europa. I nostri porti, in particolare quelli di Genova e di Savona, si confermano hub di riferimento nel Mediterraneo, con oltre 5 milioni di viaggiatori ogni anno e una crescita costante che rafforza il ruolo della nostra Regione nel panorama crocieristico internazionale”. Così il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi, Alessandro Piana, è intervenuto nel corso dell’evento promosso da Costa Crociere in collaborazione con Risposte Turismo. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sullo sviluppo del settore e sulle sue prospettive future, supportato dai dati emersi dal report di ricerca.

“La nostra posizione geografica strategica, la vicinanza alla Francia e all’aeroporto di Milano, sono elementi che rendono la Liguria una destinazione privilegiata per il traffico crocieristico – ha aggiunto Piana -. La collaborazione tra Costa Crociere e il Festival di Sanremo ne è una dimostrazione concreta: l’evento Grand Opening Waves of Music, con il suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio musicali e il light show, è un perfetto esempio di come turismo, cultura e spettacolo possano agire in sinergia per la promozione del territorio. L’incremento previsto oltre la soglia dei 13 milioni di passeggeri a livello nazionale, ci impone una gestione sempre più attenta. Chi arriva nei nostri porti scopre un territorio ricco di storia, cultura ed esperienze uniche. Con un impegno condiviso e costante possiamo far crescere ulteriormente il turismo crocieristico in Liguria con benefici duraturi nel tempo per tutti i liguri”, ha concluso il vicepresidente Piana.

“La Liguria – ha commentato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – ormai da anni si conferma come la prima regione italiana per numero di crocieristi con i terminal di Genova, Savona e La Spezia che hanno registrato oltre 3 milioni di passeggeri movimentati e per quest’anno si prevede una crescita del traffico crocieristico nazionale: la Liguria si confermerà quindi tra le destinazioni più apprezzate per partenze e arrivi. Il legame tra la nostra regione e un marchio storico del settore delle crociere come Costa ormai è indissolubile e anche un evento come quello di oggi legato al Festival di Sanremo, manifestazione musicale conosciuta e seguita in tutto il mondo, ne è la conferma”. La Costa Toscana è protagonista a Sanremo anche con lo spettacolo piromusicale che questa sera, dal mare, inaugura ufficialmente il Festival della canzone italiana.