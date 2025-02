Pochi minuti fa, una pattuglia del NORM ha fermato un uomo che, in palese stato di alterazione, brandendo un grosso Crocifisso rubato in luogo ancora imprecisato, ha aggredito i passanti e danneggiato numerose autovetture colpendole con violenti calci sulla carrozzeria. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha continuato a inveire contro i passanti e a imprecare, rivolgendosi in modo aggressivo agli operanti, che lo hanno contenuto e accompagnato in caserma.

