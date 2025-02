Si è tenuto ieri, mercoledì 5 febbraio 2025 nel Palazzo Municipale di Alessandria, l’incontro tra i Presidenti del Consiglio Comunale dei Comuni “centro-zona” della Provincia.

Diego Malagrino per la Città di Alessandria, Enrico Silvio Bertero per la Città di Acqui Terme, Giovanni Battista Filiberti per la Città di Casale Monferrato, Teresa Mantero per la Città di Novi Ligure e Giovanni Ferrari Cuniolo per la Città di Tortona hanno avuto modo di condividere buone pratiche, progetti ed esperienze, finalizzati a valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale così da stabilire un rapporto dinamico con il territorio e per il territorio che porti avanti formazione civile e culturale.

L’occasione ha consentito, inoltre, di trattare questioni inerenti i regolamenti comunali, il miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa e la valorizzazione del ruolo dei consiglieri.

Inoltre, si è proposto di istituire a livello provinciale una giornata durante la quale i “palazzi” delle Istituzioni vengano aperti e siano visitabili da tutta la cittadinanza.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Casale Monferrato Giovanni Battista Filiberti ha affermato: “Questo momento di utile confronto ha consentito di dare vita a un dialogo che, mi auguro, possa proseguire con continuità e in modo sempre più strutturato così da avere una linea comune e condividere le buone pratiche come quelle già messe in atto dalla nostra Amministrazione, per esempio, con l’apertura ai visitatori del Palazzo Municipale per apprezzarne i tesori durante Casale Città Aperta, che si terrà questo fine settimana, o la diffusione in streaming delle riunioni dell’Assemblea. Il fare rete è una prospettiva concreta che potrà avere ricadute positive per le Istituzioni e i cittadini di tutte le nostre realtà”.